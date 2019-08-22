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Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde bulunan 12 basamaklı merdivenden düşerek başını yere çarpan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22.08.2019 18:04 Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde bulunan 12 basamaklı merdivenden düşerek başını yere çarpan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Bileciler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bileciler Mahallesinde ikamet eden 81 yaşındaki Hanife Mısırlı, dengesini kaybederek evinde bulunan 12 basamaklı merdivenden düştü. Mısırlı, düşme esnasında başının arka kısmını çarparak ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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