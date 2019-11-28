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Merdivenlerden düştü, 4 gün sonra öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, merdivenlerden düşen Mehmet Cüneyt Payzin, kaldırıldığı hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

28.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:57Merdivenlerden düştü, 4 gün sonra öldü

İZMİR'in ilçesinde, merdivenlerden düşen Mehmet Cüneyt Payzin, kaldırıldığı hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 23 Kasım tarihinde Konak ilçesine bağlı semtinde meydana geldi. Eşiyle birlikte alkol aldıktan sonra evine dönen 1 çocuk babası Mehmet Cüneyt Payzin, iddiaya göre, merdivenleri çıkarken, dengesini kaybedip düştü. Başına darbe alan Payzin, yaralandı. Mehmet Cüneyt Payzin, eşinin çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Payzin, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan Payzin'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.



Hatay, Konak, Güncel

Kaynak: DHA

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