23.06.2019 11:27
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Merdivenleri çıkamayan seçmeni sandalye ile 3'üncü kata taşıdılar

Merdivenleri çıkamayan seçmeni sandalye ile 3

Beşiktaş'ta oy kullanmak isteyen bir vatandaş, sağlık sorunları nedeniyle 3'üncü katta bulunan sandığa çıkamayınca, yardımsever vatandaşlar tarafından sandalye ile sandığa taşındı.

Beşiktaş 'ta oy kullanmak isteyen bir vatandaş, sağlık sorunları nedeniyle 3'üncü katta bulunan sandığa çıkamayınca, yardımsever vatandaşlar tarafından sandalye ile sandığa taşındı.

Nadir rastlanan bir hastalığı bulunan Ayşe Kora isimli vatandaş, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Beşiktaş Ali Yalkın Ortaokulu'na oy kullanmaya geldi. Kora, oy kullanacağı sandığın 3'üncü katta olduğunu öğrendi. Merdiven ve yokuş çıkmasına engel olan bir rahatsızlığı olduğu için bir süre okulun zemin katında bekleyen Ayşe Kora'ya okulda bulunan diğer vatandaşlar yardım etti. Kırılma ihtimaline karşılık plastik sandalye yerine demir sandalyeye oturtulan Ayşe Kora, 3 kişinin taşımasıyla 3'üncü katta bulunan 1025 numaralı sandıkta oyunu kullanabildi.

Oy kullandıktan sonra hastalığı hakkında konuşan Ayşe Kora, "Bir ciğer rahatsızlığım var, çok nadir görülen bir hastalık. Birdenbire oluyor hiçbir nedeni yok. Yürüyemiyorum, merdiven çıkamıyorum, yokuş hiç çıkamıyorum. Hayatı kısıtlayıcı bir hastalık" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul , Beşiktaş , Güncel

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