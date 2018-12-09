Merga Bütan Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor

Hakkari
'de Kalkınma Bakanlığınca desteklenen "Kış Sporları Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamında 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi
'nde başlatılan pistlerin büyütülmesi ve telesiyej kapasitesinin artırılması çalışmaları devam ediyor.
Kış mevsiminin en uzun yaşandığı illerden biri olan Hakkari'de, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Özel İdare tarafından yürütülen 15 milyon liralık projenin tamamlanmasıyla kayakseverler daha donanımlı merkezde kayak yapma imkanı bulacak.
Çalışmaların devam ettiği kayak merkezinde incelemelerde bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Valilik ile DAKA iş birliğiyle hazırlanan, Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan "Hakkari Kış Sporları Kapasite Geliştirme Projesi"nin, tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.
"Şu anda Türkiye
'de kar kalınlığının en fazla olduğu yer"
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birinin Hakkari'de yer aldığına işaret eden Akbıyık, şöyle konuştu:
"Burası Hakkari'nin, Van
'ın, Irak
'ın ve İran
'ın kayak ve dağ turizminde önemli bir merkezi olmaya aday. Şu anda Türkiye'de kar kalınlığının en fazla olduğu yer Merga Bütan Kayak Merkezi. Burada yaklaşık bir buçuk metre kar bulunuyor. Ne Erciyes
'te ne Uludağ
'da ne de Palandöken
'de bu kadar kar var. Şu anda telesiyej çalışmalarımız bitmek üzere. Yaklaşık 3 kilometrelik bir kayak alanı ortaya çıkacak. Telesiyej uzunluğu bin 180 metredir. Bu proje DAKA ve Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılıyor. Hakkarililere hayırlı uğurlu olsun. Bugün kar yağışından dolayı kayak yapılamıyor ama önümüzdeki hafta vatandaşlarımız burada kış turizmini yaşayacaklar. Karın, dağın, hayatın tadını çıkaracaklar."
Vali Akbıyık'a Dağ ve Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Reşit Güldal eşlik etti.
Kar,Hakkari,Kayak Merkezi
09 Aralık 2018 Pazar 14:20