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Mergeze yaylasında karla mücadele

Mergeze yaylasında karla mücadele 11 metre karla mücadele ediyorlar Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesi Mergezer Yaylası yolundaki karla mücadele çalışmaları 12'nci gününe girdi.

22.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:24
Mergeze yaylasında karla mücadele
11 metre karla mücadele ediyorlar
HAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesi Mergezer Yaylası yolundaki karla mücadele çalışmaları 12'nci gününe girdi.
Üs bölge yolunda kardan oluşan tüneller ve 11 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolu eskavatör yardımıyla çalışmalarına devam ediyor.
Yaklaşık 12 gündür süren çalışmanın halen devam ettiğini ifade eden il özel idaresi karla mücadele ekipleri, Mart ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirttiler. Mergeze yaylasında karla mücadele

Kaynak: İHA

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Mergeze yaylasında karla mücadele
Etiketler : Yüksekova, Hakkari, Dağlıca, Yerel

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