Mergim Berisha kimdir? Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Mergim Berisha kimdir? Mërgim Berisha performansı!

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MERGİM BERİSHA KİMDİR?

Mergim Berisha Doğum Tarihi: 11 Mayıs 1998

Mergim Berisha Kaç Yaşında: 21 yıl yaşında

Mergim Berisha Doğum Yeri: Berchtesgaden, Almanya

Mergim Berisha Boy: 1,86 m

Mergim Berisha Kilo: 79 kg

Mergim Berisha Şu Andaki Takımları: FC Red Bull Salzburg (Forvet)

11 Mayıs 1998 tarihinde Berchtesgaden'de dünyaya gelen Mergim Berisha, altyapı kariyerinde FC Bischofswiesen ve Red Bull Salzburg'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine FC Liefering'de start veren Mergim Berisha, kariyerinde daha sonra Red Bull Salzburg, LASK Linz, 1.FC Magdeburg ve SC Rheindorf Altach'ta forma giydi. Almanya U-21 Milli Takımı formasını 1 kez giyen Berisha, santrfor pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Mergim Berisha

MERGİM BERİSHA PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 20 maç, 9 gol, 6 asist,

PERFORMANS 18/19: 19 maç,7 gol, 4 asist, 4 sarı kart

PERFORMANS 17/18: 21 maç, 6 gol, 6 asist

PERFORMANS 16/17: 39 maç, 21 gol, 6 asist, 7 sarı kart

PERFORMANS 15/16: 13 maç, 2 gol, 2 asist

PERFORMANS 14715: 3 maç, 1 gol