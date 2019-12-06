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Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı getirildi

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı, 1960 askeri darbesinin ardından ilk kez Aydın'a getirildi.

06.12.2019 21:19 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:23
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı, 1960 askeri darbesinin ardından ilk kez 'a getirildi.
Vali Yavuz Selim Köşger, Gazi Üniversitesinden getirilen aracı valilik binasından konağa kadar kullandı.
Aracın şehir içinden geçişi esnasında bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.
Gazetecilere açıklama yapan Köşger, Aydın'ın evladı Adnan Menderes'in Başbakanlığı döneminde kullandığı makam aracının, 1960 ihtilalinden sonra ilk kez Aydın sokaklarına geldiğini söyledi.
Aracın, Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Müzesi'nde sergileneceğini aktaran Köşger, müzenin tamamlanmasının ardından vatandaşların görebileceğini ifade etti.
Otomobilin müzeye bağışlanmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun büyük emeği olduğunu vurgulayan Köşger, "Esas amacımız Adnan Menderes Müzesi'nde Adnan Menderes'e ait olan, onun kullandığı buna benzer materyallerin hemşehrilerimizin ilgisine sunulmasıydı. Onu da inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz." dedi.
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı getirildi

Adnan Menderes, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


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