Merhum Muhsin Yazıcıoğlu için BBP Lideri Destici'den açıklama

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 25 Mart 2009'da geçirdiği helikopter kazası sonrasında hayatını kaybeden eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.Yaşanan helikopter kazası sonrasında hayatını kaybeden merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş'e rahmet dileyen Destici, "25 Mart 2009 tarihinde, partimizin Kurucu Genel Başkanı, liderimiz, dava arkadaşımız, ağabeyimiz, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve onun yol arkadaşları, dava arkadaşlarımız Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş kardeşlerimizi kaybettik. Öncelikle, şehit liderimize ve onunla birlikte şehadet şerbetini içen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.Peygamber Efendimizin "Kişi ahirette sevdikleriyle birliktedir" Hadis-i Şerifini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:"Ahirette Peygamber Efendimizin sancağı altında buluşacağımız günün hayaliyle yaşamaktayız. Şahsım ve arkadaşlarım adına, Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikteliğimiz, hiçbir zaman, 'siyasi parti genel başkanı' ve 'parti mensubu' ilişkisinden ibaret olmadı. Muhsin Yazıcıoğlu, Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu günden beri bizim liderimizdir ve bu durum şehadetine kadar devam etmiştir. Biz onu hep liderimiz olarak gördük, o ise bizi hep arkadaşı, kardeşi gibi gördü ve öyle davrandı. O, bizim liderimiz olmasının yanı sıra, her zaman örnek aldığımız, ailemizin en önemli ve vazgeçilmez ferdi, ağabeyimiz ve dava arkadaşımızdı. Bu yüzden bizim ona dair düşüncelerimiz, hissettiklerimiz ve gerçeklerimiz, bizim dışımızdakiler tarafından belki yeterince anlaşılamayabilir, objektif bulunmayabilir. Muhsin Yazıcıoğlu tek yüzlü bir insandı. Zenginle yoksula, makam ve güç sahibiyle mazluma, yaşlıyla çocuğa, partide görev yapan hizmetliyle divan üyesine, aynı saygı, nezaket, tahammül ve sevgiyle yaklaşırdı. Fedakardı, yardımseverdi, tevazu sahibiydi. Bu bazen ve bazı çevreler tarafından zaaf gibi görülmüş, zaman zaman, örtülü veya açık 'siyasetin bunu kaldırmayacağı' ifade edilmiştir. Bana göre, zaaf gibi görülen bu özelliği aslında onun en büyük gücüydü. Bu yönüyle de onunla hep gurur duyduk, gurur duymaya da devam edeceğiz. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, iyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir arkadaş, iyi bir aile babasıydı ve bu özelliklerinin tümünde hepimizin çok ama çok önündeydi. Muhsin Yazıcıoğlu, milletine ve onun değerlerine aşkla bağlı bir vatan evladıydı. Millete, millet iradesine, milletin güvenliğine yönelik bir tehditle karşı karşıya geldiğimizde, milletimizin aklına hep onun gelmesini, onun adının telaffuz edilmesini, milletimizin yüksek vefa duygusunun bir tezahürü olarak görüyorum. 12 Eylül 1980'de, 28 Şubat 1997'de, 27 Nisan 2007'de, korkmadı, tereddüt etmedi, çekinmedi, 'bana ne olacak' demedi, geriye bir adım bile atmadı. Milletin, milletin değerlerinin, millet iradesinin yanında durdu. Hepimizden cesur, inançlı, dürüst, ahlaklı ve vatanseverdi. O, bizim olmak isteyip başaramadığımız kişiydi."Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Cumhuriyet Döneminin tümü için Türk Milliyetçilerinin ve ülkücü hareketin en önemli liderlerinden birisi olduğunu aktaran Destici, "Türk milleti ve Ülkücü Hareket için çok önemli bir kişilik ve rol model olduğu muhakkaktır. Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye'de, 1980'li yılların sonundan itibaren, Türk siyasetinin en önemli aktörlerinden biri oldu. 1993 yılında kurulan Büyük Birlik Partimizin kurucu genel başkanıdır ve 2009 yılında vefat ettiği güne kadar bu görevine devam etmiştir. Siyasetçi kimliği ve kişiliğiyle Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatının üzerinde önemli tesirleri olmuştur. Siyasette başarı genelde siyasetçilerin aldığı oyla ölçülüyor. Kriter bundan ibaretse; bazılarınca başarısız olduğu yorumu yapılabilir. Bununla birlikte, siyasi çizgisi, karakteri, ahlakı, inançları konusunda tavizsizliği, vatan ve millet sevgisi, siyasetin zerre kadar bozamadığı ve sarsamadığı duruşuyla ise çağın ötesinde bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Ayrıntı olarak görülebilecek bu hususun ne kadar önemli olduğunun yarınlarda bugünden daha fazla anlaşılacağı kanaatindeyim. Dava arkadaşları ve milletimiz onu çok sevdi. Yüz binlerce insanı harekete geçirebilecek bir gücü vardı. Bu yalnızca bulunduğu makamdan, mensubu yahut başında olduğu siyasi organizasyonun gücünden veya sahip olduğu ya da insanlara sunabileceği imkanlardan kaynaklanmıyordu. Bunun çok önemli ve ayrıca analiz edilmesi gereken bir durum olduğuna inanıyorum. Bunlar elbette benim kanaatlerim; nihai değerlendirmeyi, muhakkak, tarih ve Türk milleti yapacaktır. Onu kaybettiğimiz günden bugüne, hiç dinmeyen acımızı içimizde yaşarken, onun emanetleri olan Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları'na sahip çıkma, onları adım adım ileriye taşımaya çalıştık. Onun ideallerine tutunduk, onun şahsiyetini, ahlakını, imanını, cesaretini, dürüstlüğünü; insanımıza, devletimize, milletimize, inanç ve değerlerimize duyduğu bağlılığı örnek almaya çalıştık. Çok çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.Büyük Birlik Partisi'nin kendileri için bir siyasi partiden ibaret olmadığını söyleyen Destici, "Sınırları anayasa ve yasalarla çizilmiş bir kurumsal yapıda görev yaparken, aynı zamanda mensuplarının ve sevenlerinin oluşturduğu büyük bir ailenin ferdi olduğumuzu hiç unutmadık. O şuurla, büyük ve güçlü bir ailenin ferdi olduğumuzu, yaşatmak zorunda olduğumuz ideallerimizi ve hatıralarımızı bir an olsun unutmadan, sorumlulukla görev yapıyoruz. Çok ağır şartları yaşadığımız 11 yılda, aslında en zor olan, onun arkasından bir şeyler söylemekti. Yokluğuna ne ben ne de arkadaşlarım, bir an olsun alışmayı başaramadık" aktarımında bulundu.Camia olarak, yaşanılan hadisenin yaralarını sarmaya, camiayı ayakta tutmaya çalışırken, diğer yandan büyük bir ciddiyet, titizlik ve kararlılıkla hukuki süreci takip ettiklerini bildiren Destici, şunları kaydetti:"Büyük Birlik Partisi, konuyla ilgili açılan tüm soruşturma ve davalarda, resmi olarak, şehitlerimizin aileleriyle birlikte, taraf ve müdahildir. Gelinen aşamada, daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında takipsizlik kararı verilen 9 üst dereceli memurla ilgili soruşturma süreci yeniden başlamıştır. Israrlı takiplerimiz ve görüşmelerimiz neticesinde gerçekleşen, Adalet Bakanlığının, 'kamu yararına bozma' talebi üzerine, takipsizlik kararı kaldırılmış, Yargıtay 5. Daire konuyu gündemine almış, iddianame hazırlanmış, akabinde iddianameyi kabul etmiş ve yargılama süreci bu şekilde başlayabilmiştir. Bu olağanüstü bir yargı yoludur. Kahramanmaraş Göksun'da, helikopterin üzerindeki uçuş bilgisini içeren GPS aletlerini söken sanıklarla ilgili süren mahkemede, daha önce kabul edilmeyen, hem partimizin hem de ailelerin müdahillik talepleri kabul edilmiştir. Artık avukatlarımız o davayı da takip etmektedirler. Kahramanmaraş'ta süren ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararı da bizim yaptığımız görüşmeler, partimiz ve ailelerin birlikte yaptığı itiraz sonucu kaldırılmıştır. Soruşturma süreci yeniden başlatılmış olup inşallah en kısa zamanda orada da iddianame hazırlanacak ve yargılama süreci başlatılacaktır. Partimiz, ocağımız, aileler, devletimizi yöneten duyarlı yöneticiler ve kamu görevlilerinin gayretiyle dosyayı kapattırmadık ve bundan sonra da bütün şüpheler giderilecek şekilde, soruşturma ve mahkeme süreçleri tamamlanmadan, kapatılmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz."Helikopterin düştüğü ilk günden beri bir kez bile yaşananlar için 'kaza' kelimesini kullanmadıklarını kaydeden Destici, "Yerli iş birlikçiler eliyle yürütülen uluslararası bir komplonun ihtimalinden bahsederken bizi şüpheyle karşılayanlar 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlarla, adım adım haklılığımızı gördüler ve kabul ettiler. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, ihmali, hatası, kastı ve kusuru olanların ortaya çıkarılıp, hukuk önünde yargılanarak hak ettikleri cezayı almaları için, devlet gücüne ihtiyaç olduğu gerçeğini unutmadan, süreci takip ediyoruz. Bu, bizim en çok gayret gösterdiğimiz konu olmuştur ve buradan geriye bir adım bile atmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.Ayakta olduklarını ve Allah'ın inayetiyle her gün güçlenerek yollarına devam ettiklerini vurgulayan Destici, "Ülkemizin, milletimizin, camiamızın aydınlık yarınlarına dair umutlarımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Tüm dava arkadaşlarım da önümüzdeki tüm engelleri yıkarak ilerleyeceğimizden emin olsunlar. Hukukun şüphelilerin elinde olduğu ve muhataplarımızın tümünün maske taktığı şartlarda bile mücadelemizden vaz geçmedik. Sabrımız, tereddütlerimizden değil, her şeyin, hukuk dairesi içinde, hukuk tarafından ve hukuka uygun yürümesini istediğimizdendir. Tekraren ifade etmek istiyorum, 'Adalet ağır ilerler ama daima hedefine varır' Ahirete dair hesapları mahfuz tutarak, bu dünyaya ait olan her hesabın gereğini biiznillah yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.Muhsin Yazıcıoğlu'nun üzerinden yürütülmeye çalışılan bir manipülasyona değinen Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 'Bizim tarlayı sürmüşler' şeklinde bir cümlesi, bir ifadesi asla olmamıştır. Israrlı taleplerimize rağmen hiçbir şekilde belgelenemeyen bu iddia, vefatından hemen sonra, FETÖ mensubu bazı yazar ve TV yorumcuları tarafından gündeme getirilmiştir. Kast edilen ise Büyük Birlik Partisi veya Alperen Ocakları içinde bir sözde 'Ergenekon' yapılanması olduğudur. O gün de ifade ettik bugün de söylüyoruz, Çok önceden planlandığı anlaşılan ve sadece failleri tarafından bilinen hain darbe girişimine karşı durabilecek, toplumun en önemli direnç noktalarından olan Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları'na yöneltilecek bir 'Ergenekon' iddiası yahut iması, darbe esnasında bu dirence yöneltilecek kara propagandanın isnat hazırlığından başka bir şey değildir. Bugün ise aynı uydurma ifadeler, bu kez farklı maksatlarla, bazı yorumcular tarafından, uyarmamıza rağmen, ısrarla kullanılmaktadır. Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları, hiçbir dış müdahalenin, provokasyonun, iftiranın, özünü bozamayacağı kadar sağlam, temiz, milli ve millete aittir" ifadelerini kaydetti.BBP'nin kuruluşundan bugüne geçen 27 yılda ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği günden bugüne geçen 11 senede, bütün acımasızlığıyla yüzlerine çarpan en önemli gerçeğin, daha güçlü olma mecburiyeti olduğunu belirten Destici, şunları aktardı:"Devlette, siyasette hatta sosyal hayatta, gücümüz nispetinde etkili olabiliyoruz. Bu gerçek bize daha planlı, daha disiplinli ve daha verimli bir çalışma ortaya koymak dışında bir seçenek bırakmıyor. Teşkilatlarımızı çağın ve ülkemizin değişen ve gelişen gerçeklerine göre yapılandırdığımızda, ülkenin her köşesinde teşkilatlarımızın bayraklarını dalgalandırdığımızda, her seçim çevresinde, kendi adaylarımızla ve talip olduğumuz görevlere hazırlanarak, eksiksiz olarak milletin huzuruna çıktığımızda, en önemlisi seçmenle, vatandaşlarımızla doğru iletişim kurduğumuzda, Türkiye'de çok şeyin değişeceğini ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum. Buna inanmamız, daha çok çalışmamız ve birbirimize, değerlerimize, hatıralarımıza daha çok sarılmamız gerekiyor. Alacağımız neticenin, hayallerimizin çok üzerinde olacağı, şehit liderimiz ve hepimizin hedefi olan milletin muktedir iktidarına yürüyeceğimize gönülden inanıyorum. Bu yıl, Genel Merkez olarak Ankara'da ve tüm teşkilatlarımızda, çok önceden hazırlığını yaptığımız anma programlarımızı, ülkemizin içinde bulunduğu 'Korona virüs' salgını sebebiyle, 'daha güçlü bir şekilde yapmak' kaydıyla ertelediğimizi hatırlatıyor, tekrar, şehitlerimizi, sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve özlemle anıyorum." - ANKARA

