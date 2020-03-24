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Merhum Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 11. yılında kabri başında dualarla anıldı.

24.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:46
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 11. yılında kabri başında dualarla anıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yıl dönümünde kabri başında dua ederek andı. BBP yayınladığı genelgeyle, Türkiye genelinde alınan 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma etkinlikleri dahil, bütün toplantıların ertelendiğini daha önce duyurmuştu. BBP Genel Başkanı Destici de, beraberindeki partililerle 24 Mart'ta Taceddin Dergahı'nda bulunan kabre gelerek Merhum Yazıcıoğlu'nu dualarla andı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, 25 - 31 Mart haftasını Muhsin Yazıcıoğlu şehidi ve tüm şehitleri anma haftası olarak idrak ettiklerini ancak Çin'de başlayan Korona virüs'ün tüm dünyaya yayılması ve Türkiye'ye gelmesiyle birlikte anma etkinliği programını da diğer programlar gibi iptal ettiklerini vurguladı. Destici, salgın sona erdikten sonra programları daha güçlü şekilde gerçekleştireceklerini belirtti.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde şehit olanları rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyleyen Destici, "11 yıl oldu ama ona olan özlemimiz ilk günkü gibi devam ediyor. Unutmadık, unutmayacağız ve Allah'ın izniyle de unutturmayacağız. Yarın ki programımızı iptal ettik ve bunu da zaten ilan ettik. Burada bir program gerçekleştirmeyeceğiz. Ben, bugün sadece bir Fatiha okumak adına Alperen Ocakları Genel Başkanımız ve birkaç arkadaşımızla birlikte buraya geldim. Çünkü, insan sağlığı her şeyin önünde, buna azami derecede dikkat gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

25 Mart'ta kabri ziyaret etmek için geleceklere önerilerde bulunan Destici, "Kendi sağlık koşullarına dikkat ederek hareket edeceklerini düşünüyorum. Biz 25 Mart'ı özel olarak idrak ediyoruz ama nihayetinde bizim inancımıza göre her gün dua edilebilir. Sadece kabir başında değil, arkadaşlarımız bulunduğu her yerden hem Türkiye'nin diğer illerinden, dünya'nın neresinde olursa olsun buraya gelmeleri şart değil. Bulundukları yerden dualarını edebilirler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye, Güncel

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