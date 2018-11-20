Merhum Ressam Ahmet Yakupoğlu Anıldı

20 Kasım 2018 Salı 10:57



20 Kasım 2018 Salı 10:57

Merhum Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatürist Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 98. yılı münasebetiyle Kütahya Valiliği himayesinde, Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) destekleriyle, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü tarafından '1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu' düzenlendi.1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Sempozyum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Yazgaç ile Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altuncu'nun konuşması ve sempozyuma özel hazırlanan Ahmet Yakupoğlu belgesel filminin gösterimiyle başladı.Kütahya'nın sanat ve sanatçı şehri olduğunu belirten DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, "Kütahya doğal güzellikleri henüz keşfedilmemiş, bakir, diğer şehirlerin marka olmuş güzellikleriyle kıyaslanabilir muhteşem bir şehirdir. Kütahya sadece tarihin yazıldığı bir yer değil, aynı zamanda tarih yazan bir şehirdir. Hisarlı Ahmet ile müzikte, Şeyhi ile şiirde, Ahmet Yakupoğlu ile resimde, sanatın zirvesinde yer alan bir şehirdir. Sanat şehri olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş, tescilli bir şehirdir. Başta çini olmak üzere sanat eserlerindeki zenginlik ve bu zenginliğin devamındaki başarısıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nı hak etmiş bir şehirdir. Herkes sanatla uğraşabilir ama herkes sanatçı olamaz. Sanatçı olmak için çırak olmak gerekir. Merhum gibi mütevazı, adanmış ve sanata aşık olmak gerekir. Merhum Ahmet Yakupoğlu, ahlak anlayışını, ruh yapısını, dünya görüşünü eserlerine aksettirmiş ender sanatçılardan biridir. Tıpkı Kütahya'nın meşhur çınarları gibi çınar, kaplıcaları gibi sıcak, pınarları gibi aziz, Domaniç dağları gibi tablodur. Ahmet Yakupoğlu bir yandan gözümüzü dinlendiren resim, diğer yandan ruhumuzu dinlendiren neydir" ifadelerini kullandı.Sempozyum Onursal Başkanı Kütahya Valisi Ömer Toraman, Ahmet Yakupoğlu'nun Kütahya için çok önemli bir kıymet olduğunu söyledi. Sanatın çeşitli alanlarında adından söz ettiren Ahmet Yakupoğlu'nu anmak için düzenlenen sempozyuma katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Dr. Ömer Toraman, "Kütahyalılar Ahmet Yakupoğlu ile ne kadar iftihar etseler yeridir. Ahmet Yakupoğlu, nevi şahsına münhasır bir şahsiyet. Sanatın pek çok alanında meşguliyet göstermiş. Ressam olarak anılan Ahmet Yakupoğlu aynı zamanda minyatür ustası, rebap ve ney üstadı. Anadolu'dan zeki, yetenekli pek çok genç İstanbul'a, büyükşehirlere gidiyor, eğitim alıyorlar; ama Ahmet Yakupoğlu memleketine geri dönmeyi tercih ediyor. Bir ayağı Kütahya'da bir ayağı İstanbul'da kendini yetiştirmeye ve eserlerini ortaya koymaya çalışıyor. Hem Kütahya'dan hem de İstanbul'dan beslenmeye devam ediyor. Bu da Ahmet Yakupoğlu'nu daha farklı kılıyor. Ahmet Yakupoğlu'na fahri doktora unvanı vererek kadirşinaslık gösteren ve doğumunun 98. yılı anısına böyle bir sempozyum düzenleyerek kıymetli hocalarımızı bir araya getirip, onun ismi altında medeniyetimizin, şehrimizin, yaşantımızın ele alınacağı çalışmalara vesile olan Dumlupınar Üniversitesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından, 1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu'na destek veren kurum ve kişilere Vali Dr. Ömer Toraman ile protokol üyeleri tarafından plaket verildi.Protokol üyeleri daha sonra "Ahmet Yakupoğlu'nun Fırçasından Anadolu ve İstanbul Resim Sergisi ile akademisyen sanatçıların eserlerinden oluşan "1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu Karma Sergisi"ni gezerek eserleri inceledi.Sempozyumun açılış törenine Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, KÜTSO Başkanı Nafi Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. (EFE) - KÜTAHYA