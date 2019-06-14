Merhum yönetmen Ahmet Uluçay anısına kısa film yarışması

Tavşanlı ilçesinde, Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezince orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filminin ödüllü yönetmeni merhum Ahmet Uluçay'ı koun alan "Düşümdeki Sinema" adlı kısa film yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediye Başkan Vekili Naci Erarslan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Uluçay'ın Türkiye'nin önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Erarslan, belediye olarak yarışmaya destek sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız sinema hayali kursun diye çıkılan bu yolda ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizin ürettiği eserleri görünce büyük bir heyecan duyduk. Diğer taraftan rahmetle andığımız ödüllü yönetmen Ahmet Uluçay'ın ismini taşıyan Bilim Sanat Merkezimizin bu etkinliğine belediye olarak destek sunmaktan da onur duyduk. Çocuklarımızı tekrar kutluyor, emeği bulunan öğretmenlerine de teşekkür ediyorum."

Bilim Sanat Merkezi Müdürü Kemal Pişkiner de kısa film yarışmasının ülke genelinden yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Değerlendirmeler sonucu, ortaokul kategorisinde Manisa'nın Akhisar ilçesinden Abdullah Asım Dilek'in yönettiği "Özgür" adlı kısa film birinci, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden Umut Kutay'ın yönettiği "Lunar" isimli eseri ikinci, Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bilal Kocabey'in "Hayal" adlı eseri üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise birinciliği Sakarya'dan Baturay Tunçat'ın "Doğru", ikinciliği İzmir'in Urla ilçesinden Deniz Serin'in "Düşle", üçüncülüğü de Manisa'nın Akhisar ilçesinden Kaan Kaşık'ın "Ekaan" isimli kısa filmleri elde etti.

Program sonunda dereceye giren kısa filmlerin yönetmenlerine ödülleri protokol mensupları tarafından verildi.

Kaynak: AA