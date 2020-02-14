Haberler » Güncel » Meriç Nehri en düşük seviyelerinde akıyor - Haber

Meriç Nehri en düşük seviyelerinde akıyor

Meriç Nehri, yağışların azlığına bağlı olarak son dönemlerin en düşük su seviyesinde akıyor.

14.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:36Meriç Nehri en düşük seviyelerinde akıyor
Meriç Nehri, yağışların azlığına bağlı olarak son dönemlerin en düşük su seviyesinde akıyor.
Özellikle kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde su seviyesi azaldı.
Kaynağını aldığı ve denize döküldüğü 'de uzun süredir doyurucu yağışların olmaması nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi, 74 metreküp/saniye seviyelerine kadar indi.

Su seviyesinin dip yapması nedeniyle nehrin ortasında kum adacıkları oluştu.
Geçen yıl aynı dönemde 274 metreküp/saniye, 2018'de 389 metreküp/saniye olarak ölçülen nehrin debisinde bu yılki düşüş, kuraklığın da habercisi olarak kayıtlara girdi.
Selimiye Camisi'nde yağmur ve kar duasına çıkılan Edirne'de geçen hafta yüksek kesimlere kısa süreli kar ve yağmur düşmesine rağmen bölge bu yıl yeterince yağış almadı.
Bu arada Meriç Nehri 2015 şubat ayı başında son 31 yılın en yüksek su seviyesine ulaşarak taşmış, bu nedenle Yunanistan ve Karaağaç Mahallesi'ne giden yollar kapanmıştı.

Meriç Nehri, Bulgaristan, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 17:43:05