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Meriç Nehri kıyısında 3 bin 660 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Edirne'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, yurt dışından kaçak getirilen 3 bin 660 cep telefonu ele geçirildi.

03.08.2019 11:30 Meriç Nehri kıyısında 3 bin 660 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Edirne'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, yurt dışından kaçak getirilen 3 bin 660 cep telefonu ele geçirildi.
Yurt dışından Türkiye'ye kaçak cep telefonları getirildiği bilgisini alan jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı sınır köylerinde bazı adreslerde arama yaptı.
İstihbari çalışma sonucunda Sarıcaali köyünün Meriç Nehri kıyısındaki Suvat mevkisinde, kolilerin olduğu tespit edildi.
Meriç Nehri kıyısına atılmış vaziyette 10 koli içerisinde, yurt dışından kaçak getirilen 3 bin 600 tuşlu cep telefonu ve 60 akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Jandarma, olayın faillerinin tespiti için araştırmalarına devam ediyor.

Meriç Nehri, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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