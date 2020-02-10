Haberler » Güncel » Meriç Nehri kıyısında şüpheli bulunan iki kişiden birinin öldüğü anlaşıldı - Haber

Meriç Nehri kıyısında şüpheli bulunan iki kişiden birinin öldüğü anlaşıldı

Edirne'de Meriç Nehri kıyısında askeri yasak bölgede şüpheli bulunan ve düzensiz göçmen oldukları tahmin edilen iki kişiden birinin öldüğü saptandı, diğeri hastaneye kaldırıldı.

10.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:56Meriç Nehri kıyısında şüpheli bulunan iki kişiden birinin öldüğü anlaşıldı
'de Meriç Nehri kıyısında askeri yasak bölgede şüpheli bulunan ve düzensiz göçmen oldukları tahmin edilen iki kişiden birinin öldüğü saptandı, diğeri hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Meriç Nehri'nin askeri yasak bölgeden geçen bölümünde, kıyıda biri sağlık desteğine ihtiyacı olan diğeri hareketsiz iki şüpheli gören Saçlımüsellim Hudut Bölüğünün devriye nöbetçisinin ihbarıyla ilkyardım ekipleri sevk edildi.
Hareketsiz olan şüphelinin öldüğü saptanırken, diğerine soğuk suda fazla kalmaktan hipotermi geçirdiği zannıyla müdahale edilerek ambulansla Uzunköprü Hastaensi'ne kaldırıldı.
Ceset savcılık incelemesi sonucu kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Güvenlik kaynakları, biri ölen iki kişinin Yunanistan tarafından zorla Türkiye'ye gönderilen düzensiz göçmenlerden olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Meriç Nehri, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 19:55:11