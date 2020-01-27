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Meriç Nehri'ne düşen genç boğuldu

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Meriç Nehri'ne düşen Hasan Deniz (20), boğuldu.

27.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:09Meriç Nehri'ne düşen genç boğuldu
EDİRNE'nin ilçesinde, Meriç Nehri'ne düşen Hasan Deniz (20), boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Paşaköy mevkisindeki Meriç Nehri'nde meydana geldi. Bir kişinin nehre düşerek, suda gözden kaybolduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine verdi. Jandarma ekipleri, suda kaybolan kişiyi bulamayınca olay yerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli ekip sevk edildi. Dalgıçların çalışmasıyla düşen kişinin cesedi bulundu. Sudan çıkarılan cesedin Hasan Deniz'e ait olduğu belirlendi. Deniz'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- İpsalaedirne

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Kaynak: DHA

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