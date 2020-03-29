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Meriç'te koronavirüs tedbirleri

Meriç İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında çeşitli önlemler alınması kararlaştırıldı.

29.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:58
Meriç'te koronavirüs tedbirleri
Meriç İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında çeşitli önlemler alınması kararlaştırıldı.
Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kurulun, Kaymakam Ekrem Güngör başkanlığında toplandığı belirtildi.
İlçede yaşayan vatandaşların sağlığı için çeşitli kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemiz giriş ve çıkışlarında kolluk personelimiz 24 saat esaslı çalışarak ilçemize giriş yapan araçları durdurup ateş ölçümü yaparak, semptomu olanları sağlık kuruluşuna yönlendirecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süre ile gözlem altında kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir. İl dışından ilçemize gelen vatandaşlarımız ise kayıt altına alınarak kendilerine 14 gün boyunca Meriç'teki ikametlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek, uyulup uyulmadığı kolluk marifetiyle kontrol edilecektir. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızın evinde kalmasını, şehirler arası seyahat etmemesini önemle rica ediyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Meriç, Güncel

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