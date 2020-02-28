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MERİÇ'TEN BOTLARLA YUNANİSTAN'A GEÇENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul DHA -EDİRNE'de Meriç nehrinde botlarla Yunanistan'a geçen göçmenler havadan görüntülendi.

28.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:41MERİÇ'TEN BOTLARLA YUNANİSTAN'A GEÇENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İdris TİFTİKCİ- DHA -EDİRNE'de nehrinde botlarla 'a geçen göçmenler havadan görüntülendi.

İstanbul'daki birçok ilçesinde yaşayan farklı ülke vatandaşı göçmenler, 'ye ulaştı. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine otobüs, minibüs ve taksilerle Edirne'ye akın eden göçmenlerden bir bölümü botlarla Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a geçti. Göçmenlerin botlarla Yunanistan'a geçişi havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN

-Göçmenlerin botlarla geçişi

-Botları taşıyanlar

-Alandan detaylar



Yunanistan, İstanbul, Edirne, Meriç, Güncel

Kaynak: DHA

28.02.2020 21:25:21