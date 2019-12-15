Haberler » Spor » Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı - Spor

Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı

Juventus, İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus evinde Udinese'yi 3-1 mağlup ederken, maça 11'de başlayan milli yıldızımız Merih Demiral karşılaşmada asist yaptı.

15.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:37

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında , konuk ettiği 'yi 3-1 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti.

Ronaldo ile 37. dakikada farkı 2'ye çıkaran Juventus, 45. dakikada Leonardo Bonucci ile skoru 3-0 yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona ererken, konuk Udinese, 90+4. dakikada Ignacio Pussetto ile farkı 2'ye indirdi: 3-1. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin ederken Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

MERİH ASİST YAPTI, YİNE DAMGA VURDU

Milli oyuncumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalarak bir kez daha harika bir performans sergilerken, Bonucci'nin attığı golde de kornerde asist yaparak Juve'de ilk skor katkısını vermiş oldu.

Merih Demiral'ın istatistikleri;

1 -Asist

6 -Top uzaklaştırma

2 -Engellenen şut

4-Top kapma

%95 - Pas isabet oranı

2/2 -Kazanılan ikili mücadele

5/6 - Kazanılan hava topu

Bu sonucun ardından 2 haftadır kazanamayan Juventus tekrar 3 puana geri döndü ve 39 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Udinese ise 15 puanda kaldı.

Serie A'nın 17. haftasında Juventus deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacak, Udinese ise evinde Cagliari'yi konuk edecek.

Diğer yandan, 120. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Milan da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği maçta, konuk ettiği Sassuolo ile 0-0 berabere kaldı. Milan, 21 puanla 10. sırada yer aldı.

Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı

İtalya Serie A, Juventus, Udinese, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:04 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe - Spor
20:03 Bursaspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
19:58 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor
19:54 Ersun Yanal: "Gerekli tepkiyi veremedik" - Spor
19:50 Tribünlerden Sergen'e: "Takımı ayağa kaldır" - Spor
19:39 Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! - Spor
19:24 Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı - Spor
19:14 F.Bahçe'ye derbi öncesi kötü haber - Spor
17:34 Çin'den skandal karar! Mesut Özil yasağı uyguladılar - Spor
17:10 F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı - Spor
15.12.2019 20:09:30