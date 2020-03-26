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Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımında bulunacak

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımında bulunacak.

26.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:41
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımında bulunacak

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımında bulunacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavüris salgını sebebiyle Türkiye'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, evlerinden çıkmak zorunda olan insanların durumuna kayıtsız kalmadı. Milli futbolcu, Kızılay aracılığı ile 2 bin aileye erzak yardımında bulunacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Merih Demiral, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2 bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını da yapacağımı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: merih demiral, Spor

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Haberler ›› Spor ››Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımında bulunacak - Spor
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