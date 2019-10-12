Haberler » Spor » Merih demiral: 3 puan aldığımız için çok mutluyuz

Merih demiral: 3 puan aldığımız için çok mutluyuz

Merih Demiral, "3 puan aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fransa maçından da puan veya puanlar alıp Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz" dedi.

12.10.2019 01:47Merih demiral: 3 puan aldığımız için çok mutluyuz

Merih Demiral, "3 puan aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fransa maçından da puan veya puanlar alıp Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Arnavutluk'u evinde 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da Merih Demiral, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demiral, Arnavutluk karşılaşmasından 3 puanlık galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "8 tane şehidimiz var bugün, toplamda da 17 şehidimiz var. Onlara rahmet diliyorum. Bugün tabii ki önemli bir maçtı. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fransa maçından da puan veya puanlar alıp Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Merih Demiral'ın açıklamaları



merih demiral, Arnavutluk, Avrupa, Fransa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
02:01 Cenk Tosun: Sevincimiz buruk
02:00 Milli maçın ardından futbolcular açıklamalarda bulundu
01:56 Milli maçın ardından
01:52 Emre belözoğlu: ülkemiz ve bayrağımız hepimizin önceliği
01:52 Şenol güneş'in açıklamaları
01:51 Cenk tosun'un açıklamaları
01:50 Deniz türüç'ün açıklamaları
12.10.2019 02:04:23