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Merih Demiral'a asker selamı veren Dybala: Herhangi bir mesaj vermeye çalışmadım

Atletico Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gol atarak milli futbolcumuz Merih Demiral'a asker selamı veren Paulo Dybala, konuyla ilgili olarak konuştu. Dybala, "Herhangi bir mesaj vermeye çalışmadım. Soyunma odasındaki şakalaşmamızla alakalıydı" dedi.

27.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:21

Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala, Atletico Madrid'e karşı attığı golden sonra takım arkadaşı Merih Demiral'a jest yaparak asker selamı verdi.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanan Juventus-Atletico Madrid karşılaşmasında İtalyan ekibinin yıldızı Paulo Dybala'dan asker selamıyla gol sevinci geldi.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Atletico Madrid ağlarını sarsan Arjantinli yıldız, golden sonra yedek kulübesine doğru giderek asker selamı verdi.

Yedek kulübesindeki milli futbolcumuz Merih Demiral'a jest yapan Dybala, ardından Demiral'a sarılarak sevincini paylaştı.

"SOYUNMA ODASINDAKİ ŞAKAYLA ALAKALI"

Dybala da maç sonunda yaptığı iki ayrı gol sevincini şu sözlerle açıkladı: "Gol sevincimde çeneme yaptığım ilk hareket kız arkadaşım içindi. Bir filmde görmüştük ve aşkı sembolize ediyordu. Merih'e gelirsek, o çok eğlenceli biri. Hareketin sebebi de soyunma odasındaki şakalaşmamızla alakalıydı. Herhangi bir mesaj vermeye çalışmadım."

Merih Demiral'a asker selamı veren Dybala: Herhangi bir mesaj vermeye çalışmadım

Atletico Madrid, merih demiral, Spor


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