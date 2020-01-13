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Merih Demiral'a büyük moral

Roma mücadelesinde sakatlanan ve ön çapraz bağı koptuğu açıklanan Merih Demiral'a sosyal medyada destek ve moral mesajları yağdı.

13.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:08Merih Demiral'a büyük moral
mücadelesinde sakatlanan ve ön çapraz bağı koptuğu açıklanan Merih Demiral'a sosyal medyada destek ve moral mesajları yağdı.

Roma ile oynanan mücadelede 3. dakikada takımını öne geçiren ancak 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilirken, başarılı futbolcuya sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Demiral'ın milli takımdan arkadaşlarının yanı sıra Juventus'ta beraber forma giydiği Cristiano Ronaldo da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak, "Çabuk iyileş kardeşim" notunu yazdı.

Öte yandan Milli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Inter de bir mesaj yayımladı. Inter mesajında, "Gelecekteki zorluklar için seni bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Demiral'ın şanssız sakatlığı sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp ve camiasından isimler geçmiş olsun mesajı yazdı.

Merih Demiral, twitter'da da Türkiye gündeminin ilk sırasında yer aldı. - İSTANBUL

merih demiral, Roma, Spor

Kaynak: İHA

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