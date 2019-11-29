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Merih Demiral'a büyük onur

Milli futbolcu Merih Demiral, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.

29.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:46Merih Demiral'a büyük onur
Milli futbolcu Merih Demiral, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.

EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'i listesi UEFA'nın internet sitesinde açıklandı. 9 ülkeden futbolcuların yer aldığı listeye, İtalya Serie A'da Juventus forması giyen 21 yaşındaki milli stoper Merih Demiral da girdi. En iyi 11 şu isimlerden oluştu:

Kaleci: Andriy Pyatov (Ukrayna)

Defans: Sergio Ramos (İspanya), Merih Demiral (Türkiye), Ragnar Sigurdsson (İzlanda)

Orta saha: Ioannis Kousoulos (Güney Kıbrıs Rus Kesimi), Bernardo Silva (Portekiz), Georginio Wijnaldum (Hollanda), Eran Zahavi (İsrail)

Forvet: Raheem Sterling (İngiltere), Harry Kane (İngiltere), Memphis Depay (Hollanda)


- Futbolcu

merih demiral, Spor

Kaynak: DHA

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