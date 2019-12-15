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Merih Demiral asist yaptı, Juventus rahat kazandı

İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus sahasında konuk ettiği Udinese'yi 3-0 mağlup etti.

15.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:57Merih Demiral asist yaptı, Juventus rahat kazandı

İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği sahasında konuk ettiği Udinese'yi 3-0 mağlup etti.

Juventus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 37'nci dakikalarda Ronaldo ve 45'inci dakikada Bonucci kaydetti. Siyah beyazlılar bu galibiyetle Serie A'da puanını 39'a çıkarttı ve maç fazlasıyla Inter'in önüne geçti.Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral mücadeleye ilk 11'de başladı ve Bonucci'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu.



İtalya Serie A, merih demiral, Juventus, Spor

Kaynak: DHA

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