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Merih Demiral: "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz"

Roma mücadelesinde sakatlanan ve ön çapraz bağı kopan Merih Demiral, yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" dedi.

13.01.2020 21:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:35Merih Demiral:
mücadelesinde sakatlanan ve ön çapraz bağı kopan Merih Demiral, yaptığı açıklamada, " Şampiyonası'nda görüşürüz" dedi.
'un Roma'ya karşı oynadığı İtalya Serie A maçında çapraz yan bağları kopan Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada destek veren herkese teşekkürlerini iletirken, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim.Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" dedi.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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