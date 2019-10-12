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Merih Demiral: "Bugün bizim için önemli bir maçtı"

Merih Demiral: "Bugün bizim için önemli bir maçtı"İSTANBUL - Juventus ve Türk Milli Takım futbolcusu Merih Demiral, "Bugün önemli bir maçtı, ülkemizin konumu itibariyle. 3 puan aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.

12.10.2019 02:19
Merih Demiral: "Bugün bizim için önemli bir maçtı"
İSTANBUL - Juventus ve Türk Milli Takım futbolcusu Merih Demiral, "Bugün önemli bir maçtı, ülkemizin konumu itibariyle. 3 puan aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.
Türkiye, 2020 Avrupa Kupası Elemeleri'nde Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Milli futbolcu Merih Demiral ise maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehitlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Demiral, "Bugün önemli bir maçtı ülkemizin konumu itibariyle. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Fransa maçında da 3 puan alacağız inşallah ve Avrupa Kupası'na emin adımlarla gideceğiz" dedi.
Merih Demiral:

merih demiral, Juventus, Spor

Kaynak: İHA

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