Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, koronavirüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşların evde daha fazla kalması için 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.
26.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:01
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus 'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, koronavirüs mücadelesinde anlamlı bir yardıma imza atıyor. Başarılı futbolcu, koronavirüse rağmen evden çıkmak zorunda kalan ailelere evde daha fazla durabilmeleri adına erzak yardımı yapacağını duyurdu.
KIZILAY BELİRLEYECEK
Demiral, yapacağı yardımı sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı: "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kizilay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim."
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Kaynak: İHA
Etiketler: merih demiral, Juventus, Spor
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