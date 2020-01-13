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Merih Demiral'dan destek mesajlarına teşekkür Açıklaması

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen ve dünkü Roma maçında sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral, kendisine gönderilen destek mesajlarına teşekkür etti.

13.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:44Merih Demiral'dan destek mesajlarına teşekkür Açıklaması
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'ta forma giyen ve dünkü maçında sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral, kendisine gönderilen destek mesajlarına teşekkür etti.
Merih Demiral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
İtalyan basınının sezonu kapattığı yorumunu yaptığı Merih, Twitter'daki mesajının sonuna "Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" şeklinde yazması, haziran ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na yetişeceğinin sinyali olarak algılandı.
Juventus Kulübü bugün yaptığı açıklamada, Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edildiğini belirterek, 21 yaşındaki genç stoperin ilerleyen günlerde operasyon geçireceğini kaydetti. Siyah-beyazlı kulüp, Merih'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair bir süre vermedi.
Serie A'nın 19. haftasında Roma ile deplasmanda dün akşam oynanan maçın 16. dakikasında çıktığı hava topu mücadelesinde kötü biçimde düşerek sakatlanan Merih Demiral, oyuna devam etmek istese de teknik heyet tarafından oyundan alınmıştı.
Karşılaşmanın ardından Roma Olimpiyat Stadı'ndan koltuk değneği ve mini ambulans ile ayrılmak durumunda kalan milli oyuncuya, Serie A kulüplerinden, Türk spor ve siyaset camiasından çok sayıda "geçmiş olsun" ve destek mesajı gelmişti.

İtalya Serie A, merih demiral, Juventus, Roma, Spor

Kaynak: AA

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