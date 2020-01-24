Merih Demiral'dan Juventus paylaşımı: Yeniden evde olmak çok güzel

Juventus 'un Roma ile oynadığı mücadelede çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral, siyah-beyazlıların Roma ile oynadığı İtalya Kupası maçı için stada geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan maç öncesi koltuk değnekleriyle stada gelen Merih Demiral taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşırken, ameliyatının ardından sosyal medyadaki ilk paylaşımını bu anlarla yaptı.

"Yeniden evimde olmak çok güzel" mesajını paylaşan Merih Demiral'ın bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

"OYNAYACAK GİBİ GÜÇLÜ"

Öte yandan Juventus'tan, Merih Demiral'ın son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Kulüp doktoru, Merih'in ne kadar güçlü olduğuna vurgu yaptı ve "Merih Demiral inanılmaz biri. Ameliyat olduktan 2 hafta sonra ayağa kalkmanız imkansız. Merih neredeyse oynayacak gibi güçlü" sözlerini sarf etti.