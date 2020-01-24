Haberler » Spor » Merih Demiral'dan Juventus paylaşımı: Yeniden evde olmak çok güzel - Spor

Merih Demiral'dan Juventus paylaşımı: Yeniden evde olmak çok güzel

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'un Roma ile oynadığı Serie A maçında çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve sezonu kapatmıştı. Başarılı bir ameliyat geçiren Merih Demiral, ameliyatının ardından Juventus'un evi Allianz Stadı'na gitti ve taraftarlarla buluştu.

24.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:22

'un ile oynadığı mücadelede çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral, siyah-beyazlıların Roma ile oynadığı İtalya Kupası maçı için stada geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan maç öncesi koltuk değnekleriyle stada gelen Merih Demiral taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşırken, ameliyatının ardından sosyal medyadaki ilk paylaşımını bu anlarla yaptı.

"Yeniden evimde olmak çok güzel" mesajını paylaşan Merih Demiral'ın bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

"OYNAYACAK GİBİ GÜÇLÜ"

Öte yandan Juventus'tan, Merih Demiral'ın son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Kulüp doktoru, Merih'in ne kadar güçlü olduğuna vurgu yaptı ve "Merih Demiral inanılmaz biri. Ameliyat olduktan 2 hafta sonra ayağa kalkmanız imkansız. Merih neredeyse oynayacak gibi güçlü" sözlerini sarf etti.

Merih Demiral sahalara ne zaman dönecek? Merih Demiral sakatlığı ne? Çapraz bağ nedir? Çapraz bağ kopma tedavisi ne kadar sürer, Merih Demiral kimdir?Merih Demiral sahalara ne zaman dönecek? Merih Demiral sakatlığı ne? Çapraz bağ nedir? Çapraz bağ kopma tedavisi ne kadar sürer, Merih Demiral kimdir?

Merih Demiral'dan Juventus paylaşımı: Yeniden evde olmak çok güzel

merih demiral, Juventus, Roma, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:14  52'lik muay thai şampiyonu, dünya şampiyonasına hazırlanıyor
11:13  Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı
11:11  Milli motosikletçi Can Öncü: Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım
11:10  NBA All-Star'da ilk 5'ler belirlendi
11:09  Ersun Yanal mı, Okan Buruk mu?
24.01.2020 11:18:06