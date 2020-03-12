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Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın

Milli oyuncu Merih Demiral, takım arkadaşı Daniele Rugani'de koronavirüse rastlanmasının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Merih, "Koronavirüs sebebiyle çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi, panik oluşturacak bir durum yok." ifadelerini kullandı.

12.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:41

Juventus 'ta forma giyen A Milli yıldızımız Merih Demiral, koronavirüs testi pozitif çıkan Rugani'nin paylaşımına yönelik bir açıklama yaptı.

"PANİK OLUŞTURACAK BİR DURUM YOK"

Durumunun iyi olduğunu söyleyen Merih Demiral, "Covid 19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın" ifadelerine yer verdi.

RUGANI İLK FUTBOLCU OLMUŞTU

Juventus'un İtalyan savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Rugani, Serie A'da koronavirüs bulaşan ilk futbolcu olmuştu.

Serie A'da karşılaşmalar, koronavirüs nedeniyle 3 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

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Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Etiketler : merih demiral, Juventus, Spor

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