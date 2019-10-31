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Merih Demiral devre arasında Juventus'tan ayrılabilir

Milli Takım'da başarılı bir performans sergileyen ancak Juventus'ta yeteri kadar forma şansı bulamayan Merih Demiral'in devre arasında takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

31.10.2019 10:39

Bu yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olan ancak kadroda kendisine yer bulmakta zorluk çeken Merih Demiral'ın devre arasında kulüpten ayrılabileceği iddiaları yükselmeye devam ediyor.

DEVRE ARASI AYRILABİLİR İDDİASI

Bu yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olan ancak kadroda kendisine yer bulmakta zorluk çeken Merih Demiral'ın devre arasında kulüpten ayrılabileceği iddiaları yükselmeye devam ediyor. Merih Demiral gibi kulüpten ayrılması muhtemel isimlerden bir diğeri ise İtalyan savunmacı Daniele Rugani gösterildi. Burada A planı olarak Rugani gösterildi.

DEVLER SIRADA BEKLİYOR

Özellikle geniş savunma rotasyonu nedeniyle bu yıl yalnızca 90 dakika sahada kalabilen Merih Demiral için Milan, Atletico Madrid ve Manchester United'ın devrede olduğu ve bu kulüplerin ocak ayında Juventus'un kapısını çalabilecekleri belirtiliyor.

La Gazzetta dello Sport' un haberine göre Maurizio Sarri, sakat oyuncusu Giorgio Chiellini'nin iyileşmesini bekleyecek ve duruma göre ocak ayının sonunda Merih ya da Rugani ile yollar ayrılacak. Juventus'un yaz transfer döneminde Merih için gelen 40 milyon euroluk teklifi reddettiği iddia edilmişti.

Merih Demiral özellikle Fransa maçında verdiği asker selamı sonrasında İtalyan medyası ve bazı taraftarlar tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

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Merih Demiral devre arasında Juventus'tan ayrılabilir

İtalya Serie A, merih demiral, Juventus, Spor


YORUMLAR (1)
OYNAYACAĞI BİR TAKIMA GİTMELİ:bence juventus vazgeçmek yerine düzenli şans bulabiliceği bir takıma kiralayarak bu duruma göre oyuncunun geleceğini düşünmeli. Merih harcanmamalı
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