Merih Demiral, Euro 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi

UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine Türk Milli Takımı'ndan Merih Demiral'ı da seçti.
Millilerimiz, EURO 2020 Elemeleri'nde, Fransa'nın ardından gruptan ikinci çıkarken, Merih gösterdiği performansla göz doldurmuştu.
UEFA'nın belirlediği, EURO 2020 Elemeleri en iyi 11'i şu şekilde;
Kaleci:Pyatov (Ukrayna)
Defans:Sigurdsson (İzlanda), Merih Demiral (TÜRKİYE), Sergio Ramos (İspanya)
Orta Saha:Kousoulos (Kıbrıs Rum Kesimi), Zahavi (İsrail), Wijnaldum (Hollanda), Bernardo Silva (Portekiz)
Forvet:Depay (Hollanda), Kane (İngiltere), Sterling (İngiltere)