Haberler » Spor » Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi - Spor

Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi

İtalyan ekibi Juventus'ta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.

29.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:46Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi
İtalyan ekibi 'ta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde açıklanan listede, 9 farklı ülkeden futbolcu yer aldı.
EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'i olarak belirlenen kadro şöyle:
Kaleci: Andriy Pyatov (Ukrayna).
Defans: Sergio Ramos (İspanya), Merih Demiral (Türkiye), Ragnar Sigurdsson (İzlanda).
Orta saha: Ioannis Kousoulos (Güney Kıbrıs Rus Kesimi), Bernardo Silva (Portekiz), Georginio Wijnaldum (Hollanda), Eran Zahavi (İsrail).
Forvet: Raheem Sterling (İngiltere), Harry Kane (İngiltere), Memphis Depay (Hollanda).

merih demiral, Juventus, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:08 Olcay Şahan Kendimi bulmak zaman aldı(YENIDEN)
15:04 Manisa'da Barbaros Mahallesi Spor Kulübü kuruldu
14:58 Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
14:58 Dünya Kick Boks Şampiyonası Antalya'da sürüyor
14:53 Isparta, basketbolda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak
14:48 Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu belli oldu
14:25 Merih Demiral, Euro 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
13:52 Mourinho soyunma odasına davet etti, o sınavı olduğu için gidemedi
13:30 Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi
12:39 Türkiye ile kriz yaşayan NATO'dan beklenmedik işbirliği toplantısı: 16 ülkenin temsilcileri İzmir'de buluştu
12:30 İBB'nin Boğaz'daki arsasının satışına AK Partili meclis üyeleri izin vermedi
12:18 Galatasaray, Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 15:16:26