Merih Demiral için masaya oturacaklar! 35 milyon euroluk çılgın teklif

Milan daha önce kiralamak istediği ancak Juventus'un kabul etmediği Merih Demiral defterini yeniden açtı. Kısa süre içerisinde iki takım yetkililerin buluşacağı ve transfer döneminin başında görüştükleri Demiral için tekrar anlaşma zemini arayacakları öğrenildi.

35 MİLYON EUROLUK TEKLİF

SKY Italia'dan DiMarzio'nun haberine göre; Milan, kiralama teklifi reddedilen ve 18 milyon euroya transfer edilen Merih için Juventus'a tam 35 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

RUGANI TRANSFERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Merih'in Milan'a transferine izin vermek için Daniele Rugani'nin geleceğinin netleşmesini bekleyen Juventus, Rugani'nin takımda kalması durumunda Merih'in transferine yeşil ışık yakacak.