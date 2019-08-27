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Merih Demiral için masaya oturacaklar! 35 milyon euroluk çılgın teklif

Juventus'un sezon başında Sassuolo'dan 18 milyon euro bedelle transfer ettiği Merih Demiral için Milan iddiaları yeniden gündeme geldi. Sezon başında Merih'i kiralamak isteyen Milan'ın teklifini Juventus reddetmişti. Milan, bu kez 35 milyon euroluk bir transfer teklifiyle gelecek.

27.08.2019 11:55
Merih Demiral için masaya oturacaklar! 35 milyon euroluk çılgın teklif

Milan daha önce kiralamak istediği ancak Juventus'un kabul etmediği Merih Demiral defterini yeniden açtı. Kısa süre içerisinde iki takım yetkililerin buluşacağı ve transfer döneminin başında görüştükleri Demiral için tekrar anlaşma zemini arayacakları öğrenildi.

35 MİLYON EUROLUK TEKLİF

SKY Italia'dan DiMarzio'nun haberine göre; Milan, kiralama teklifi reddedilen ve 18 milyon euroya transfer edilen Merih için Juventus'a tam 35 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

RUGANI TRANSFERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Merih'in Milan'a transferine izin vermek için Daniele Rugani'nin geleceğinin netleşmesini bekleyen Juventus, Rugani'nin takımda kalması durumunda Merih'in transferine yeşil ışık yakacak.

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Merih Demiral için masaya oturacaklar! 35 milyon euroluk çılgın teklif

merih demiral, Juventus, Milan, Spor

YORUMLAR (2)
ZİYAA: Elin yabancısı görüyor işte kardeş. 18 aldılar 35''e satacak adamlar.
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MEHMET AKİF: FENERBAHÇE ALT YAPI SORUMLULARI UTANIN BU ÇOCUKTA CEVHERİ GÖREMEYİP VE YÖNETİME RAPOR EDEMEDİĞİNİZ İÇİN. YAZIK SİZİN FUTBOL BİLGİNİZE DEMEK YAN YATTINIZ YILLAR BOYUNCA DEMEK Kİ YALNIZ PARA İÇİN ORDA İDİNİZ TABİKİ HAKKINIZ OLANI ALACAKSINIZ ANCAK KARŞILIĞINI DA VERMENİZ LAZIMDI BAŞINIZI ÖNE EĞİN DÜŞÜNÜN EĞER RAPOR ETTİ İSENİZ SORUMLULARI AÇIKLAYIN BÜYÜK FENERBAHÇE BÖYLE DURUMA DÜŞÜRMEYE KİMSENİN HAKKI YOK BAKIN OZAN KABAK GERÇEĞİ ORTADA İKEN
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