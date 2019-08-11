Haberler» Spor» Haber

Merih Demiral ile Diego Costa arasında gerginlik! Geceye damga vurdu

2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid, Juventus'u 2-1 mağlup etti. Maça damga vuran olay ise milli futbolcu Merih Demiral ile Diego Costa arasında yaşanan gerginlik oldu.

11.08.2019 11:05
Merih Demiral ile Diego Costa arasında gerginlik! Geceye damga vurdu

Bu yıl 7. kez düzenlenen 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İtalyan temsilcisi Juventus, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da karşı karşıya geldi.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, yeni transferi Joao Felix'in 24 ve 33. dakikalardaki golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Juventus'un tek golünü 29. dakikada Sami Khedira kaydetti.

MERİH İLE DIEGO COSTA ARASINDA GERGİNLİK

Mücadeleye Merih Demiral-Diego Costa gerginliği damga vurdu. 83. dakikada yaşanan pozisyonun ardından sinirler gerildi. Saha içinde agresifliğini gizleyemeyen Diego Costa, Merih Demiral'ın üzerine giderken, Merih, İspanyol yıldıza karşılık verdi. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle ikilinin arasındaki gerginlik sona erdi.

FenerbahçeFenerbahçe'de Kjaer müjdesi: Gelin görüşelim

GalatasarayGalatasaray'da Diagne krizi! Sabırları taşırdı

Mehmet Topal kararını verdi! İspanyaMehmet Topal kararını verdi! İspanya'ya dönüyor

Beşiktaş taraftarından Orhan AkBeşiktaş taraftarından Orhan Ak'a şok tepki: Bize silah çeksene

Merih Demiral ile Diego Costa arasında gerginlik! Geceye damga vurdu

Spor

YORUMLAR (1)
BJK: KARAKTERSİZ COSTA. . . . . . . . .
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
12:48   Falcao'nun parası forma satışından çıkarılacak
12:13   Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Khedira ile...
12:13   Fatih Terim: "Galatasaray beni istemezse, Fiorentina'ya dönebilirim"
12:11   Bellona Kayseri, Beril ile anlaştı
12:08   Develispor'da Transfer
11:43   Kulüplerden bayram mesajı
11:43   Bakan Kasapoğlu gençlerle birlikte bisiklet sürdü