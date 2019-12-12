Haberler » Spor » Merih Demiral ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi - Spor

Merih Demiral ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi

Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibinin deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika oynayarak kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

12.12.2019 01:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:26Merih Demiral ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi

forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibinin deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika oynayarak kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta oynayan Merih Demiral, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında İtalyan ekibinin, Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika forma giyerek kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı. Demiral, böylelikle Juventus ile çıktığı 2'nci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Milli oyuncu daha önce İtalya Serie A'nın 4'üncü haftasında Juventus'un evinde Hellas Verona'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede 90 dakika sahada kalmıştı.



Bayer Leverkusen, merih demiral, Juventus, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

02:11 Fatih Terim: "Acı bir veda oldu, bu seviyede değiliz" - Spor
02:02 Maçın ardından - Spor
01:56 Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş açıklama; "Ben buradayım!" - Spor
01:52 Maçın ardından - Spor
01:46 İşte Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar ve tur atlayanlar - Spor
01:02 Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti - Spor
23:48 Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi! - Spor
23:06 Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! - Spor
22:27 Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi - Spor
21:42 Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup oldu! - Spor
12.12.2019 03:00:21