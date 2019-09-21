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Merih Demiral ilk maçına çıktı, Juventus evinde galip

Milli futbolcu Merih Demiral'ın 11'de başladığı müsabakada Juventus, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

21.09.2019 21:15Merih Demiral ilk maçına çıktı, Juventus evinde galip
Milli futbolcu Merih Demiral'ın 11'de başladığı müsabakada Juventus, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Allianz Arena'da Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 berabere sona eren müsabakayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Juventus'un gollerini 31. dakikada Aaron Ramsey, 49. dakikada Cristiano Ronaldo (penaltıdan) kaydetti. Verona'nın ise tek golünü 20. dakikada Miguel Veloso attı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ilk kez 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı. Merih maçın 20. dakikasında penaltı yaptırdı. Samuel Di Carmine'nın kullandığı penaltı vuruşunda top direkten döndü.

Bu sonucun ardından Maurizio Sarri'nin öğrencileri puanını 10'a çıkarırken, Verona ise 4 puanda kaldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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