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Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynamasının zor olduğu öğrenildi

Roma ile oynanan mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan ve ön çapraz bağları kopan Merih Demiral'ın Haziran ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamasının da zor olduğu öğrenildi.

13.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:52

Juventus'un ile oynadığı karşılaşmada, Juve'yi 3. dakikada öne geçiren ve 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın durumu belli oldu. 21 yaşındaki milli futbolcunun çekilen MR sonucunda sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

EURO 2020'DE OYNAMASI ZOR

Bugün çekilen MR sonucunda Merih Demiral'ın sezonu kapattığı öğrenilirken, tedavi, rehabilitasyon ve saha içi idmanlara başlayacağı sürecin 6 ayı bulacağı ve milli futbolcunun gelecek sezon başında hazır olabileceği belirtildi.

21 yaşındaki Merih Demiral'ın EURO 2020 Şampişonası'na yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi.

Merih DemiralMerih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağı koptu ve sezonu kapattı

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Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynamasının zor olduğu öğrenildi

merih demiral, Futbol, Avrupa, Roma, Spor


HABER YORUMLARI (7)
MUAMMA:Allah sifa versin kardesim
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VATANADAŞ:NAZAR DEĞDİ
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ADEM:en iyi adamımız sakatlandı
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QWERTY:yetişir merak etmeyin onda bu hırs olduktan sora yarı sürede iyileişr gelir takımına katılır. güveniyoruz sana merih.
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SONÇAPRAZBAĞBÜKÜCÜ:Oynaması bize ekstra güç katardı ama ekstra birşeyler götüreceğini düşünmüyorum Ozan filan var Demiral''ın adına üzüldüm ama
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IĞĞĞ:oynamasın zaten şov peşindeydi sürekli
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BEBE:ÇOK ÜZÜLDÜM GERÇEKTEN GEÇMİŞ OLSUN ALLAH ŞİFA VERSİN
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