Merih Demiral'ın Juventus'a transferi İtalya'da büyük yankı buldu

Merih Demiral'ın Sassuolo'dan 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olması İtalya'da geniş yer buldu.

Yüksek tirajlı Corriere dello Sport gazetesi, "Demiral'dan beş yıllık sözleşme" başlığı altında, "Juventus defansta duvarı yükseltiyor, işte Merih Demiral, siyah beyazlı takımın tarihindeki ilk Türk oyuncu ve bu oyuncu için Sassuolo ile uzun bir süre önce ön anlaşma gerçekleşmişti. Sadece resmileşmesi kalmış ve o da gerçekleşerek bu oyuncuyu Juventus renklerine dahil etti. Yetenekli oyuncu Juventus ile 5 yıllığına anlaştı. Sarri'nin programına hemen dahil olacak oyuncu herhangi bir takıma daha tecrübekazanması için gönderilmeyecek. Bu genç oyuncuya duyulan güven çok büyük" ifadesi kullanıldı.

"TECRÜBE KAZANARAK DAHA DA İYİ OLACAKTIR"

"Ocak ayında İtalya Serie A'ya transfer olan genç oyuncu kısa sürede bir çok kulübün dikkatini çekmeyi başardı.Güçlü fiziği hızlı oyunu, sahip olduğu güçlü kişiligi ile Türk oyuncu kısa sürede Chiellini ve Bonucci ile tecrübe kazanarak daha da iyi olacaktır" yorumu yapıldı.

"JUVENTUS'UN DEFANSI DAHA DA SAĞLAMLAŞTI"

La Gazzetta dello Sport ise "Demiral 18 milyon euroya resmileşti" başlığı altında "Sarri icin yeni bir savunma oyuncusu var yetenekli Merih Demiral, etkileyici oyun tarzı güçlü fiziği ile kısa sürede Juventuslu kulüp yöneticilerinin dikkatini çekti ve kendisi ile 5 sezonluğuna anlaşma yapıldı.Türk oyuncu ile Juventus'un defansı daha da sağlamlaştı en üst seviyede kaliteli isimler siyah beyazlı ekibin defansını koruyacak" şeklinde ifadeler yer aldı.

(TRT Spor)