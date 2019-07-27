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Merih Demiral'in menajerinden transfer açıklaması

Juventus'un sezon başında 18 milyon euroya transfer ettiği ve gelecek sezon kiralayacağı iddia edilen Milli futbolcu Merih Demiral için açıklama geldi.

27.07.2019 16:33
Merih Demiral'in menajerinden transfer açıklaması

İtalya basınına konuşan Merih'in menajeri Cenk Melik Yazıcı, "Merih, Juventus'ta mutlu, zaten kimse onu satmak istemiyor. Merih Demiral, Juventus'ta kalacak. Kulüp, onu kiralık veya bonservisiyle göndermeyi düşünmüyor" sözlerini kullandı.

Milan ve Fiorentina'nın genç futbolcuyu kiralamak için girişimleri olmuş ancak Juventus, bu transfere sıcak bakmamıştı. Milli futbolcunun hazırlık maçlarında gösterdiği performans da İtalyan basını tarafından beğeni kazanmıştı.

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merih demiral, Juventus, Spor

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