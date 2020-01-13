Haberler » Spor » Merih Demiral'ın sakatlığı memleketi Kocaeli'yi hüzne boğdu - Spor

Merih Demiral'ın sakatlığı memleketi Kocaeli'yi hüzne boğdu

Roma mücadelesinde sol diz ön çapraz bağları kopan Merih Demiral'ın memleketi Kocaeli'de yaşayan yüzlerce vatandaş, sosyal medyada "Kocaeli'nin gururu geçmiş olsun" yazılı paylaşımda bulundu.

13.01.2020 20:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:50Merih Demiral'ın sakatlığı memleketi Kocaeli'yi hüzne boğdu
mücadelesinde sol diz ön çapraz bağları kopan Merih Demiral'ın memleketi 'de yaşayan yüzlerce vatandaş, sosyal medyada "Kocaeli'nin gururu geçmiş olsun" yazılı paylaşımda bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Demiral'ı arayarak, üzüntüsünü dile getirdi.

Roma ile oynanan mücadelede 3. dakikada takımını öne geçiren ancak 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilirken, başarılı futbolcuya sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Yaşanan olay Merih Demiral'ın memleketi Kocaeli'de de hüzne neden oldu. Kocaeli'de yaşayan birçok diplomat, siyasi parti, STK temsilcisi ve vatandaş sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak Merih Demiral'ın sakatlığından dolayı duydukları hüznü dile getirdi. Sosyal medyada paylaşım yapan birçok vatandaş, "Kocaeli'nin gururu geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Demiral'ı aradı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Merih Demirel'i cep telefonu ile arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Büyükakın, "Gol güzeldi ama ardından tatsız bir şey yaşandı. Hem Milli takımda gururumuzsun hem de Barış Pınarı Harekatı'nda yaptığın açıklamalar bizi çok sevindirdi. Karamürselli için olduğun için ayrı seviniyoruz zaten. Hem gole sevindirdin hem de böyle olunca üzüldük. Geçmiş olsun. Rabbim şifa versin" dedi.

Merih Demiral da iyi dileklerinden dolayı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ

merih demiral, Kocaeli, Roma, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:30  Göksel Gümüşdağ, İBB'deki görevini yarın bırakacağını açıkladı - Spor
21:24  Rıdvan Dilmen, Berat Albayrak'ın Ali Koç'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı - Spor
21:23  Kasımpaşa'da dört oyuncu İstanbul'a döndü - Spor
21:20  Kasımpaşa'da transfer - Spor
21:19  Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi - Spor
20:16  Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama - Spor
19:13  Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı - Spor
19:06  Filenin Sultanlarına havalimanında coşkulu karşılama - Spor
18:50  Sıtma olan Onyekuru ile ilgili Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi - Spor
13.01.2020 21:35:46