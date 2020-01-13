Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağı koptu ve sezonu kapattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serie A'nın 19. haftasında Roma ile dün akşam oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Merih'in bu sabah kulübün "J Medical" kliniğinde testlerden geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, testler sonucunda, Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edildiği ve ilerleyen günlerde operasyon geçireceği bildirildi.

JUVENTUS'TAN MERİH'E: SENİ BEKLİYORUZ

Juventus kulübü, açıklamasını sosyal medyadan, "Çabuk dön Merih! Seni bekliyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

Öte yandan, Inter kulübü de Twitter adresinden Merih Demiral için destek mesajı paylaştı.

Türk spor camiasından da birçok isim sosyal medya üzerinden "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

SARRI "DURUMU CİDDİ GÖZÜKÜYOR" DEMİŞTİ

Son dönemdeki performansıyla ilk 11'in değişmez isimlerinden birisi olan ve Teknik Direktör Sarri'nin de en güvendiği isimlerden birisi olarak öne çıkan Merih, dünkü maçı koltuk değnekleriyle terk ederken, Teknik Direktör Sarri de "Sakatlığı ciddi gibi görünüyor ama Merih'in umarım çok ciddi bir problemi yoktur" açıklaması yapmıştı.

SOSYAL MEDYADA GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan Merih Demiral için sosyal medyada da geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

İşte o mesajlardan bazıları;