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Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağı koptu ve sezonu kapattı

Juventus'un Roma ile oynadığı mücadelede sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Milli oyuncu sezonu kapattı.

13.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:36

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serie A'nın 19. haftasında Roma ile dün akşam oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Merih'in bu sabah kulübün "J Medical" kliniğinde testlerden geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, testler sonucunda, Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edildiği ve ilerleyen günlerde operasyon geçireceği bildirildi.

JUVENTUS'TAN MERİH'E: SENİ BEKLİYORUZ

Juventus kulübü, açıklamasını sosyal medyadan, "Çabuk dön Merih! Seni bekliyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

Öte yandan, Inter kulübü de Twitter adresinden Merih Demiral için destek mesajı paylaştı.

Türk camiasından da birçok isim sosyal medya üzerinden "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

SARRI "DURUMU CİDDİ GÖZÜKÜYOR" DEMİŞTİ

Son dönemdeki performansıyla ilk 11'in değişmez isimlerinden birisi olan ve Teknik Direktör Sarri'nin de en güvendiği isimlerden birisi olarak öne çıkan Merih, dünkü maçı koltuk değnekleriyle terk ederken, Teknik Direktör Sarri de "Sakatlığı ciddi gibi görünüyor ama Merih'in umarım çok ciddi bir problemi yoktur" açıklaması yapmıştı.

SOSYAL MEDYADA GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan Merih Demiral için sosyal medyada da geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

İşte o mesajlardan bazıları;

RonaldoRonaldo'dan Merih Demiral paylaşımı: Geçmiş olsun kardeşim

Mauricio Sarri: Merih DemiralMauricio Sarri: Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi görünüyor

Merih Demiral sahalara ne zaman dönecek? Merih Demiral sakatlığı ne? Çapraz bağ nedir? Çapraz bağ kopma tedavisi ne kadar sürer, Merih Demiral kimdir?Merih Demiral sahalara ne zaman dönecek? Merih Demiral sakatlığı ne? Çapraz bağ nedir? Çapraz bağ kopma tedavisi ne kadar sürer, Merih Demiral kimdir?

Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağı koptu ve sezonu kapattı

Spor


HABER YORUMLARI (28)
YİĞİDO:Çok üzüldüm inşaallah haber yanlıştır, en kısa zamanda döner, Allah tez şifa versin Amin
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VATANDAŞ:ALLAHIM SANA GÜÇ KUVVET VERSİN DE TEZ ZAMANDA FORMANI AL VE FORMUNUN ZİRVESİNE TEKRAR ÇIK İNŞALLAH DUVARADAM
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ERKAN YOL:Siz haberciler nazar değirdiniz . . . merih şöyle merih böyle başarılı diye diye . . . alın size sonuç. . . NAZAR!
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GÖZÜ OLANLARIN GÖZÜ ÇIKSIN:NAZARA GELDİN BE KOÇUM. ALLAH ACIL ŞİFALAR VERSİN.
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FİGO:En mükemmel zamanıydı formayı yedekten gelip kapmıştı, milli takım maçlarında mükemmeldi şimdi turnuvayı kaçıracak, nazar değdi kimi övdüysek, ZEKİ, YUSUF, CENGİZ, ŞİMDİDE MERİH çook geçmiş olsun. .
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TERES TRUMP:):bu nazar denilen şey neden sadece biz türklere değiyor,
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ASLAAN:offf kardeşim ya merih sana bi şey olmasın çok güçlü döneceğinden eminiz umarım çabuk toparlanırsın kalbimizdesin
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ALİ:şenol hoca yıkılmıştır. acil şifalar
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PEMBE PANTER:yav çocuk tam işini rayına oturttu olan şeye bak
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H:nazar oldu çocukkk çok geçmiş olsun
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