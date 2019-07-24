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Merih Demiral, Juventus'a galibiyeti getirdi

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Juventus ile Inter karşılaştı. Normal süresi 1-1 berabere biten maçta Juventus penaltı atışlarından Inter'e 5-4 üstünlük sağlarken maçta son penaltı Merih Demiral attı ve takımına galibiyeti getirdi.

24.07.2019 17:05
Merih Demiral, Juventus'a galibiyeti getirdi

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Singapur'da Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta Juventus, penaltılar sonucunda Inter'i 2-1 mağlup etti.

Maçta Juventus'un golünü 68. dakikada Cristiano Ronaldo atarken Inter'in golünü ise 10. dakikada Juventus'un yeni transferi de Ligt kendi kalesine attı.

MERİH'İN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Penaltılarda Juventus, Inter'e karşı 5-4 üstünlük sağlarken maçı bitiren penaltı golü Merih Demiral'den geldi. Milli futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderirken Juventus'a da galibiyeti getiren golü attı.

Mücadelenin 46. dakikasında de Ligt yerine oyuna dahil olan Milli futbolcu Merih Demiral, ikinci yarıda gösterdiği performansla alkış aldı. Yerinde hamleleri ile dikkat çeken Merih'in performansı İtalyan taraftarları tarafından da takdir edildi.

Juventus'a geri dönen 41 yaşındaki Buffon, 3 penaltı atışını kurtardı.

Merih Demiral, Juventus'a galibiyeti getirdi

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Cristiano Ronaldo, merih demiral, Singapur, Juventus, Spor

YORUMLAR (1)
SEMT-İ SAKARYA: ya arkadaş haber değeri olan haber yapın ya sırf Türk topçuyu övecem diye saçmalamayın. penaltılar yani
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