- Merih Demiral: " Juventus 'un ilk Türk futbolcusu olmak gurur verici"İSTANBUL - Milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'ta forma giyecek ilk Türk futbolcu olmanın gururunu yaşadığını söyledi. İtalya Serie A takımlarından Juventus, Sassuolo'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Merih Demiral için imza töreni düzenledi. 2024 yılına kadar Juve forması giyecek olan Demiral, bir an önce taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyleyerek, "Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sahaya çıktığımda elimden ne geliyorsa en iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah formayı giyip bir an önce taraftarlarımızın karşısına çıkmak istiyorum" şeklinde konuştu."Gençler hayallerini hiç bırakmasın"Juventus'ta forma giyecek ilk Türk futbolcu olmanın gururunu yaşadığını da dile getiren Merih, "Burası çok büyük bir kulüp. Buranın ilk Türk futbolcusu olmak benim için ayrı bir gurur. Gençlere vermek istediğim tavsiye, hayallerini hiçbir zaman bırakmasınlar, ben şimdi hayalini kurduğum futbolcularla idman yapıyorum. Gençler çalışmaya devam etsinler. Çalışmaya başlayınca gerisi geliyor" diye konuştu."Umarım kalıcı olurum"Juventus'ta kalıcı olmak istediğini de belirten başarılı savunmacı, "Buranın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Tesislere girdiğimde buranın ne denli büyük bir aile olduğunu anladım. Burada kalıcı olmak önemli. Umarım kalıcı olup kulübüm için en iyisini yaparım" ifadelerini kullandı."Chiellini ve Bonucci bana yardımcı oluyor"Küçüklükten beri takip ettiği futbolcularla oynamanın kendisi için çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Merih Demiral, "Chiellini bunlardan biri. Chiellini olsun, Bonucci olsun antrenmanlarda tecrübeleriyle yardım ediyor bana. Onların tecrübelerinden yararlanmak benim için çok önemli" açıklamasında bulundu."Formamı giymek için sabırsızlanıyorumJuventus'un her zaman dünyanın en iyi oyuncularına sahip olduğunu söyleyen Merih, "Özellikle defans oyuncularına. Bu benim için büyük şans. Büyük özveri göstermem gerek. Formamı giymek için sabırsızlanıyorum. Formayı giymek için en iyisini yapacağıma inanıyorum. Bu formayı bu yaşta giymek çok önemli. İnşallah bu formayı devamlı giyerim ve başarılı olurum" dedi."Oynamak istediğim yerdeyim"Avrupa'da oynama hedefini küçük yaşlarda koyduğunu açıklayan başarılı futbolcu, şu ifadelere yer verdi: "18 yaşında çıktım Avrupa'ya. Küçüklüğümden beri hayalimdi Serie A'da oynamak. Portekiz'e giderek başladım. Çok zor bir karardı benim için ama Avrupa'da oynamak için böyle bir karar aldık. Şu an da oynamak istediğim yerdeyim. Önemli olan bu bence.""İtalya defans oyuncularının gelişebileceği en iyi yer"Geliştirmesi gereken yönlerinin olduğunu da hatırlatan Demiral, "Ocak ayında Sassuolo'ya gelmem İtalya Ligi'ne adapte olmamda bana çok katkı sağladı. Hocamızla, tecrübeli futbolcularıyla bunu başaracağıma inanıyorum. İtalya defans oyuncularının gelişebileceği en iyi yer. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ben sadece şu an işime odaklanıyorum. Hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" şeklinde konuştu."Güzel şeyler olacak"Yeni takımıyla sezon içinde güzel şeyler yaşayacağına inandığını aktaran Merih, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle Juventus her sene bütün kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla başlar, bütün kupalara taliptir. Ben de bunun için geldim buraya. Bu sezon güzel şeyler olacak.""Sarri defans oyuncularıyla ilgileniyor"Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin defans oyuncularıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Merih Demiral, "Defans olarak Sarri ile antrenman yapıyoruz. Bu yaşta hocamızla birlikte çalışmak çok önemli. Eksik yönlerimi geliştirerek en iyi şekilde hazırlanacağımı düşünüyorum. Bunun bana çok büyük katkısı olacak" dedi.Milli oyuncu, futbola sol açıkta başladığını, daha sonra 12-13 yaşlarında hocasının tavsiyesiyle defansa geçtiğini de dile getirdi.