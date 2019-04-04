Milli Oyuncu Merih Demiral, Sassuolo Kariyerindeki İlk Gollerini Attı

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Chievo'yu 4-0 yendikleri maçta İtalya Ligindeki ilk gollerini attı. Serie A'nın 30. haftasında, puan tablosunun orta sıralarındaki Sassuolo ile lig sonuncusu Chievo karşılaştı.

İLK YARIDA 2 GOL BİRDEN ATTI

Ev sahibi Sassuolo, ara transfer döneminde sezon sonuna kadar kiraladığı Merih Demiral'ın 4 ve 45, Locatelli'nin 47, Berardi'nin 57. dakikadaki golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. 21 yaşındaki milli futbolcu Merih, Sassuolo formasını giydiği 6. karşılaşmada ilk defa gol sevinci yaşadı. Bu sonuçla Sassuolo puanını 35'e çıkardı, Chievo ise 11 puanda kaldı.

Kaynak: AA