04 Nisan 2019, 22:04
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Milli Oyuncu Merih Demiral, Sassuolo Kariyerindeki İlk Gollerini Attı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın 2 gol attığı maçta Sassuolo sahasında konuk ettiği Chievo'yu 4-0 mağlup etti.

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Chievo'yu 4-0 yendikleri maçta İtalya Ligindeki ilk gollerini attı. Serie A'nın 30. haftasında, puan tablosunun orta sıralarındaki Sassuolo ile lig sonuncusu Chievo karşılaştı.

İLK YARIDA 2 GOL BİRDEN ATTI

Ev sahibi Sassuolo, ara transfer döneminde sezon sonuna kadar kiraladığı Merih Demiral'ın 4 ve 45, Locatelli'nin 47, Berardi'nin 57. dakikadaki golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. 21 yaşındaki milli futbolcu Merih, Sassuolo formasını giydiği 6. karşılaşmada ilk defa gol sevinci yaşadı. Bu sonuçla Sassuolo puanını 35'e çıkardı, Chievo ise 11 puanda kaldı.

İtalya Serie A, merih demiral, Sassuolo, Spor
Kaynak: AA



YORUMLAR (2)
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HABERİKESSS: BENDE HAFTA SONU HALI SAHA MAÇINDA 4 GOL 2 ASİST ? PAS ORTALAMASI İLE OYNADIMM DIMM DA HABER OLAMADIM MUCUKSS
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