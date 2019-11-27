Asker selamı verdiği için eleştirilen Dybala'ya Merih Demiral'dan destek!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Juventus, evinde ağırladığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü atan Dybala'nin, gol sevincinde asker selamı verip Merih Demiral'a sarılması İtalya'da gündem oldu. İtalyan basınının eleştirdiği Dybala'ya, Merih Demiral, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sahip çıktı.

"BENİM MÜCEVHERİM"

Demiral, takım arkadaşıyla dünkü maçta gol sevinci yaşadıkları anın bir fotoğrafını,"Mi Joya" yani "Benim mücevherim" notuyla paylaşarak, destek verdi. Bu paylaşım futbolseverler tarafından binlerce kez beğenildi.