Haberler » Spor » Asker selamı verdiği için eleştirilen Dybala'ya Merih Demiral'dan destek! - Spor

Asker selamı verdiği için eleştirilen Dybala'ya Merih Demiral'dan destek!

Milli oyuncu Merih Demiral, Atletico Madrid maçında attığı golden sonra kendisine asker selamı veren ve bu yüzden İtalya'da eleştiri oklarının hedefi olan takım arkadaşı Paulo Dybala'ya destek verdi.

27.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:16Asker selamı verdiği için eleştirilen Dybala'ya Merih Demiral'dan destek!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda , evinde ağırladığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü atan Dybala'nin, gol sevincinde asker selamı verip Merih Demiral'a sarılması İtalya'da gündem oldu. İtalyan basınının eleştirdiği Dybala'ya, Merih Demiral, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sahip çıktı.

"BENİM MÜCEVHERİM"

Demiral, takım arkadaşıyla dünkü maçta gol sevinci yaşadıkları anın bir fotoğrafını,"Mi Joya" yani "Benim mücevherim" notuyla paylaşarak, destek verdi. Bu paylaşım futbolseverler tarafından binlerce kez beğenildi.


merih demiral, Juventus, İtalya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:14 Medipol Başakşehir-Roma maçına doğru
21:09 Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak: Kazanmak için geldik
21:06 Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası
21:02 Lorenzo Pellegrini: "Amacımız yarınki maçı kazanmak"
21:00 Paulo Fonseca: "Sahaya kazanmak için çıkacağız"
20:48 Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi
19:58 Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı
17:58 Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması!
17:35 Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan hareket
17:00 Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı
16:51 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
16:20 Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
23:00 Ali Babacan'dan "Uluslararası finans çevreleri sizi neden istiyor?" sorusuna cevap: Bunlar boş iddialar
27.11.2019 21:16:43