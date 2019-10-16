Haberler » Spor » Merih Demiral ve Mert Günok haftanın 11'inde

Merih Demiral ve Mert Günok haftanın 11'inde

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta performanslarıyla büyük beğeni toplayan kaleci Mert Günok ile defans oyuncusu Merih Demiral, UEFA'da haftanın 11'ine seçildi.

16.10.2019 18:07Merih Demiral ve Mert Günok haftanın 11'inde
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta performanslarıyla büyük beğeni toplayan kaleci Mert Günok ile defans oyuncusu Merih Demiral, UEFA'da haftanın 11'ine seçildi.

Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok ve Juventus'un başarılı isimlerinden Merih Demiral, Fransa karşısında mili forma altında sergiledikleri oyunla haftanın 11'ine seçildi.

EURO 2020 elemelerinde oynanan maçların ardından haftanın takımı şu şekilde oluştu:

"Mert Günok, Semenov, Merih Demiral, Baldvinsson, McGinn, Cherysev, Malinovskyi, Zahavi, Lukaku, Kane, Lewandowski." - İSTANBUL

merih demiral, Mert Günok, Fransa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:27 Avusturya'dan Veli Kavlak için flaş hareket!
18:23 Erol Bulut: Rizespor karşısında hedefimiz 3 puan
18:14 Altın Ayakkabı 6. kez Messi'nin
18:13 El Clasico - La Liga: 26 Ekim'deki maç Barcelona yerine Madrid'de oynansın
18:12 Trabzonspor'un kombine satışları bitti
18:12 Türkiye Jokey Kulübü'nden Mehmetçiklerimize destek
18:12 Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat'ta başladı!
16.10.2019 18:31:51