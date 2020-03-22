Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi - Spor

Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi

Juventus'taki 3 takım arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıkan Merih Demiral, videolu mesaj yayınlayarak sağlık durumunun iyi olduğu söyledi ve evden çıkmama çağrısı yaptı.

22.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:01

3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı Juventus 'ta oynayan Merih Demiral, sağlığının iyi olduğunu söyledi ve evde kal çağrısı yaptı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden İtalya 'da futbol hayatına devam eden milli futbolcu Merih Demiral, Twitter hesabından bir video yayınladı.

"ARAYIP SORAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Demiral, videosunda şunları söyledi: "Selam herkese, en az ailem kadar benim için endişe duyan, beni merak eden, arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Sağlığım gayet iyi, testler de negatif çıktı. Ülkemiz için şu anda en önemli nokta, hep beraber evde kalmak ve gerekli tedbirleri almak. Çünkü 65 yaş üstü vatandaşlarımız durumun ciddiyetinin pek farkında değiller. Elimizden gelenin en iyisi hep birlikte evde kalmak. "

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Bugüne kadar 5 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani ve Blaise Matuidi ve Paulo Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi

Haberin Videosu :

Milli futbolcu Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Etiketler : merih demiral, Koronavirüs, Juventus, İtalya, Sağlık, Spor, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Cristiano Ronaldo’nun test sonuçları belli oldu Spor
Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Çebi’den şampiyonluk yarışındaki takımları kızdıracak sözler Spor
Çebi'den şampiyonluk yarışındaki takımları kızdıracak sözler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Spor
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Galatasaray’ın eski oyuncusu salgından korkup ülkesine döndü Spor
Galatasaray'ın eski oyuncusu salgından korkup ülkesine döndü
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu’nun yeni takımını duyurdu Spor
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımını duyurdu
Eczacıbaşı’nın yıldızı, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi Spor
Eczacıbaşı'nın yıldızı, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
İçişleri Bakanlığı’nın kararı sonrası Yılmaz Vural tesislere kapandı Spor
İçişleri Bakanlığı'nın kararı sonrası Yılmaz Vural tesislere kapandı

Son Dakika Spor Haberleri

Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin karar 4 hafta içinde alınacak - Spor Merih Demiral'dan 'Evde kal' çağrısı - Spor Gaziantep FK'dan Marius Sumudica açıklaması - Spor Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi - Haber Gaziantep FK'den Sumudica açıklaması - Spor Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi - Spor İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı - Spor İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı - Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir - Spor
Loading