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Merih Demiral yere düşen formasını öptü, sosyal medya yıkıldı

Fransa maçının yıldızı Merih Demiral, üst düzey mücadelesiyle futbolseverlerden alkış aldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında bir pozisyonda Merih'in forması yırtıldı. Yeni formayı giyerken elinden düşüren genç oyuncu milli formayı öpüp alnına koydu. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

14.10.2019 23:32

A Milli Takımımızın Fransa'ya konuk olduğu maçta Juventus forması giyen Merih Demiral damga vurdu. 21 yaşındaki oyuncu maç içinde gösterdiği performansla tam not aldı. Karşılaşmada Ben Yedder'e adım attırmayan Merih Demiral'ın 51. dakikada forması yırtıldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Hakem Felix Brych, Merih'i formasını değiştirmesi için saha kenarına yolladı. Genç oyuncu formayı giyerken bir anda yere düşürdü. Merih, düşen formayı öpüp alnına koydu ve sırtına geçirdi. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Merih Demiral yere düşen formasını öptü, sosyal medya yıkıldı

merih demiral, Fransa, Spor

YORUMLAR(11)
TÜRK KÜRT KARDEŞTİR:Fırıldak İlkay gibi olmayanlara ne mutlu
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TÜRK:Türk dediğin işte böyle olmalı Aslanım benim
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MELİHH:Senn birr adamsınn adamm
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ANKARAGÜÇLÜ:BURAK YILMAZ A RAĞMEN İNADINA BİR PUAN, TEBRİKLER ÇOCUKLAR, İŞİNİZ RAST GİTSİN
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28 3
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ATSIZ:Allah seni korusun kardeşim yolun açık olsun sanki sahada değil cephede gibiydin senin gibi 2 tane daha olsun UEFA Futbolu yasaklar oynatmaz helal olsun bozkurt merih
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36 1
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EEEE:bu adam verilen paraların hepsi helal bize böyle adamlar lazım işte
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51 2
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ADAM:Tam türk evladı
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52 1
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TRUMAN SHOW:Senola ragmen mucadeleniz takdire deger hepinizden Allah Razi olsun sagolun varolun
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TÜRK:Senin gibi futboldan anlamayan gereksiz insan ! İlk Fransa maçındaki terinin son damlasına kadar savaşmış bir Takım yaratan insan o ! İyi oynamadı takım ama istediğini aldı !!!
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4 0
EMRAH:Türk böyle yazılır.
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