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Merih, Ozan Kabak ile takım arkadaşı oluyor!

Milli oyuncu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04'ün, Merih Demiral'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

30.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:25

Juventus'ta forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Schalke tarafından izlendiği ve Ozan Kabak ile savunmanın savunma tandemini oluşturmak istendiği iddia edildi.

MERİH'İN LEİCESTER, ARSENAL VE MİLAN İLE ADI GEÇİYOR

Tuttusport'un haberine göre Merih Demiral'ı transfer etmek isteyen takımlar arasına Schalke'nin de eklendiği belirtildi. Leicester City, Arsenal ve Milan ile adı geçen Merih Demiral'ın Alman temsilcisi tarafından transfer edilmesi için girişimlerin olduğu ifade edildi.

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

İtalyan ekibinde De Ligt ile ilk 11'e girme yarışı veren Merih Demiral'ın bonservis bedelinin 40 milyon euro civarında olduğu da iddialar arasında yer alıyor.

(Sporx)

Merih, Ozan Kabak ile takım arkadaşı oluyor!

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YAŞLI KURT: Merih juventustan buyuk kulube gitceksem kabul et. Yoksa kal orda
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